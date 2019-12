En 31-årig mand idømmes fængsel i to år og fire måneder, efter at fodboldspilleren Nicki Bille i december 2018 blev ramt af skud i armen fra et haglgevær.

Det sker ved en tilståelsessag i Retten på Frederiksberg.

Manden har forklaret, at geværet gik af automatisk i Nicki Billes lejlighed, imens det lå i en taske, som han havde modtaget fra en anden mand.

Opdateres...