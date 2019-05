Retten i Randers har idømt en mand ti dages betinget fængsel for et opslag, hvor han opfordrede til ulvedrab.

I detaljer skrev en 31-årig mand i marts sidste år i en lukket facebookgruppe, hvordan man skal skyde en ulv, og hvilke projektiler man skal bruge.

Men det var at tilskynde til en forbrydelse. Derfor koster opslaget nu manden ti dages betinget fængsel. Det har Retten i Randers afgjort, oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Opslaget blev skrevet i den lukkede gruppe "Ulvefrit Danmark", og manden erkendte at have skrevet opslaget. Han erkendte ifølge politiet også, at teksten var bredt offentligt ud.

Men han nægtede at have opfordret til at bryde loven, da han mente, at han blot havde lagt en "opskrift" op uden tilskyndelse til rent faktisk at begå noget kriminelt.

Retten i Randers var dog ikke enig med manden, og han blev dømt for tilskynde til en forbrydelse.

Anklager Kirsten Skov-Petersen er tilfreds med dommen, som hun kalder principiel.

- Dommen viser, at man ikke kan skrive hvad som helst i det offentlige rum, uden at det får konsekvenser. Heller ikke selv om det sker i en lukket Facebook-gruppe.

- Jeg er tilfreds med, at retten var enig i, at forholdet var omfattet af paragraffen om offentlig tilskyndelse til forbrydelser. Sagen er meget principiel, og den vil nu blive forelagt statsadvokaten med henblik på en eventuel anke, udtaler anklageren i pressemeddelelsen.

Den 31-årige mand overvejer også, om han vil anke dommen.

/ritzau/