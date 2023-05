En mand på 34 år fra Rødovre er blevet idømt to års fængsel for blandt andet at have bestilt seksuelt overgreb på et barn i udlandet.

Det skriver Vestegnens anklagere på Twitter.

'Manden kom i politiets søgelys efter henvendelse fra udenlandsk politi, fordi manden havde delt børneporno på nettet,' skriver Vestegnens anklager på Twitter.

Under en ransagning fandt politiet store mængder børneporno.

34 årig mand fra Rødovre idømt 2 års fængsel bl.a. for at have bestilt seksuelt overgreb på et barn i udlandet.

Manden kom i politiets søgelys efter henvendelse fra udenlandsk politi, fordi manden havde delt børneporno på nettet. #anklager pic.twitter.com/FhjMr3xcr8 — Vestegnens anklagere (@VestegnAnklager) May 12, 2023

Ligeledes fandt politeit en række chats, hvor manden havde fået eller forsøgt at få voksne kvinder i udlandet til at begå overgreb på børn, skriver TV 2 Kosmopol.

Ifølge Vestegnens anklagere blev manden dømt for besiddelse og deling af børneporno samt medvirken til voldtægt af et barn samt flere forsøg på det.

Manden har bedt om betænkningstid i forhold til en eventuel anke af dommen.

Der er ikke nogen melding om, i hvilket land bestillingen skulle finde sted.