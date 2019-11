I april blev politistationen i Thisted angrebet med en såkaldt molotovcocktail. Torsdag faldt der dom i sagen.

En 24-årig mand blev torsdag idømt ni måneders fængsel for at angribe politistationen i Thisted med en brandbombe.

Dommen faldt i Retten i Holstebro, og manden blev desuden dømt for flere andre lovovertrædelser.

Det skriver Nordjyske, der har talt med Jørgen Jensen, kriminalkommissær ved lokalpolitiet i Thisted.

Ifølge anklagemyndigheden var to politifolk i fare, da brandbomben - en molotovcocktail - blev kastet mod politistationen i Thisted en søndag morgen i april.

Den hjemmelavede brandbombe ramte muren på politistationen klokken kvart i otte om morgenen den 21. april. Derefter brændte indholdet af bomben ud på jorden.

Ud over forsøg på brandstiftelse var den 24-årige anklaget for forsøg på vold mod politiet og for overtrædelse af straffelovens paragraf 252, som handler om at volde "nærliggende fare for nogens liv eller førlighed", som det hedder i bestemmelsen.

Den 24-årige var desuden anklaget for spirituskørsel, brugstyveri af motorkøretøj og hærværk.

Gerningsmanden kørte efter angrebet mod politistationen på en ATV - et firehjulet motorkøretøj, som føreren sidder ovenpå. Ifølge anklageskriftet var den stjålet, og manden havde en alkoholpromille højere end det tilladte.

/ritzau/