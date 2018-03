Københavns Vestegns Politi blev lørdag kaldt til Hvidovre for at undersøge et mistænkeligt forhold.

»Det er tale om en tragisk hændelse. En ældre herre er faldet i en sugebrønd i sit eget hus i forbindelse med, at han laver en form for arbejde i sin kælder,« siger vagtchef Thomas Mejborn til BT og fortsætter:

»Han bliver fundet af sin kone og er desværre afgået ved døden.«

Han lægger vægt på, at der er tale om en ulykke. Manden er 80 år gammel.