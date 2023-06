En mand har lørdag eftermiddag mistet livet i en ulykke.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

»I forbindelse med beskæring af et træ er en mand på tragisk vis afgået ved døden i Havndal,« skriver politiet.

Politiets indsatsleder, en ambulance, lægebil og redningshelikopter er fremme på stedet i den lille østjyske by.

Politiets vagtchef oplyser til TV 2 Østjylland, at man arbejder på at få underrettet mandens pårørende. Politiet kan derfor ikke komme nærmere ind på omstændighederne omkring ulykken.

At politiet alligevel har valgt at melde ud om ulykken er for at undgå unødig bekymring i lokalbefolkningen.

»Det er en massiv udrykning på stedet, og Havndal er en lille by, så vi melder ulykken ud nu for at berolige lokalsamfundet,« siger vagtchef Rene Ludvig til TV 2 Østjylland.