En mand i 30'erne er afgået ved døden i Horserød Fængsel i Helsingør.

Det bekræfter vagtchef, Erik Skriver, fra Nordsjællands Politi søndag aften.

»Der er ikke noget mystisk i det, men vi undersøger det. Uanset om han blev fundet i et fængselværelse eller faldt om i sit eget hjem, behandler vi det ens. Nu skal et ligsyn viderere afgøre det , men der er intet, som indikerer et overfald i fængslet,« fortæller Erik Skriver til B.T.