En mand er afgået ved døden som følge af en drukneulykke lørdag eftermiddag ved Hasmark Strand på Nordfyn.

Manden boede i et sommerhus i området, og det var andre gæster, som også var på stranden, der opdagede manden i vandet.

»Vi får en anmeldelse om, at at der ligger en i vandet, så vi tager ud til stedet og får ham trukket ind. Det viser sig så, at der er nogle vidner, der har set manden gå i vandet og flere gange lagt mærke til, hvor han svømmede. Men de havde lige 5-10 minutter, hvor de ikke holdt øje med vandet,« siger vagtchef ved Fyns Politi, Torben Jakobsen, til B.T.

Han formoder, at manden i løbet af de 5-10 minutter har fået et ildebefindende og er druknet.

Politiet kender mandens identitet og hans pårørende er underrettet. Vidnerne, der så manden flyde rundt, har det efter omstændighederne ok.

Manden var mellem 55 og 65 år.