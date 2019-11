En mand er fredag eftermiddag omkommet under en brand i en garage i Bording.

Der er efter alt at dømme tale om husets 79-årige beboer, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi Jan Nørum.

»Manden blev fundet død i garagen. Hans hustru blev reddet ud og er blevet kørt på sygehuset,« lyder det fra vagtchefen.

Politiet modtog anmeldelsen om branden klokken 16.51. Det lykkedes brandvæsnet at slukke ilden, før den bredte sig til det tilhørende hus.

Det er endnu uvist, hvordan branden er startet.

»Vi laver nu tekniske undersøgelser for at finde brandårsagen,« fortæller Jan Nørum og fortsætter:

»Derudover skal vi have afhørt beboerne og lavet andre forhøringer omkring stedet.

Vagtchefen oplyser, at man for nuværende ikke kan udelukke, at der er tale om et selvmord.