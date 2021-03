En mand er tirsdag morgen afgået ved døden på havnen i Vejle.

Manden – der er en 59-årig ukrainsk medarbejder på et skib – kom ved et uheld i klemme under en tonstung lastluge.

Det skriver Vejle Amts Folkeblad.

»Hvad der er årsag til ulykken, ved vi endnu ikke,« siger vagtchefen ved Sydøstjyllands Politi, Jørn Bystrup, til lokalmediet.

Han fortæller videre, at Arbejdstilsynet er tilkaldt, og at man er ved at finde ud af, hvordan ulykken kunne ske.

Den tragiske ulykke skete på det cypriotiske fragtskib Solymar.

Til Vejle Amts Folkeblad fortæller vagtchefen, at man er ved at skaffe tolke.

Politiet fik anmeldelsen om ulykken klokken 08.54.