En 61-årig mand er søndag død i en arbejdsulykke på det vestlige Fyn nær Hårby.

Det bekræfter Fyns Politi på B.T.

»16.19 kommer anmeldelsen via 112, der forlyder, at en mand er fastklemt i en maskine under arbejde i marken,« forklarer Milan Holck Nielsen, som er vagtchef ved Fyns Politi.

»Det er en bekendt, der finder ham. Han kommer forbi og kan se, at det ser galt ud og ringer efter hjælp.«

Kort efter ankomst bliver manden erklæret død på stedet.

»Som det ser ud nu, så tyder det på en tragisk arbejdsulykke. Han er blevet fastklemt i en maskine som samler sten op, altså et landbrugsredskab. Under håndtering af den er han formentlig blevet klemt.«

Arbejdstilsynet er blevet underrettet om situationen og skal nu kigge nærmere på omstændighederne.

De pårørende er også underrettet.

B.T. følger sagen.