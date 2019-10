Mandag eftermiddag mistede en 81-årig mand livet i en trafikulykke.

Den tragiske ulykke skete umiddelbart efter, at manden kørte ud fra parkeringspladsen ved Rema 1000 på Algade i Ejby på Vestfyn.

Manden drejede til venstre, men få meter senere mistede han herredømmet over sin bil og kørte ind i nogle jernstolper og en blomsterkumme.

Efter ulykken modtog manden førstehjælp gennem længere tid, men desværre stod hans liv ikke til at redde.

Det oplyser Fyns Politi i døgnrapporten.

Politiet formoder, at et ildebefindende var årsagen til, at den 81-årige mistede herredømmet over bilen og kørte galt.

Ulykken skete klokken 13.45 mandag eftermiddag.

Den afdøde stammer fra Vestfyn. Ingen andre kom til skade i ulykken.