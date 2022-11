Lyt til artiklen

Københavns Vestegns Politi har siden lørdag formiddag undersøgt et 'mistænkeligt forhold' i Hallingparken i Brøndby.

Nu melder politiet ud, at der er tale om et knivstikkeri, hvor en mand i 40'erne er afgået ved døden.

Det oplyser de på Twitter.

De skriver desuden, at der ikke er noget, der indikerer, at hændelsen har noget med skuddrabet på Brøndby Nord Vej i sidste uge at gøre.

Men mere ønsker de ikke at oplyse på nuværende tidspunkt.

Dog opfordrer de vidner til at kontakte dem på 43861448, hvis man kender til sagen.

B.T. talte tidligere med en beboer i området, der så to ambulancer ankomme og køre derfra med to personer.

Ifølge B.T.s medarbejder på stedet væltede patruljer til og løb ind i en opgang, hvor to personer blevet båret ud og ført væk i ambulancer.

Her lød meldingen desuden, at der »var meget blod« på stedet, og at to mænd i DNA-dragter er blevet kørt væk.

B.T. følger sagen.