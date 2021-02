En tagdækker døde fredag efter et fald fra et tag på Nordre Strandvej i Nykøbing Sjælland. Det skriver A4 Arbejdsliv.

Medarbejderen var ansat i virksomheden NimTag.

- Vi er i gang med at håndtere en svær situation, og ønsker fred og ro til det, siger Kim Truelsen, der er partner i NimTag, til A4 Arbejdsliv.

Arbejdstilsynet bekræfter over A4 Arbejdsliv, at der har været en arbejdsulykke med døden til følge, og at tilsynet har været på stedet efterfølgende.

