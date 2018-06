En mand i 30'erne, der blev fundet død og siden genoplivet efter en brand i en lejlighed i Kolding, er nu afgået ved døden.

Det bekræfter Sydøstjyllands Politi over for Jydske Vestkysten, der fortæller videre, at manden døde i løbet af weekenden.

Manden blev umiddelbart efter branden indlagt med røgforgiftning og fløjet til Rigshospitalet, hvor han kom i trykkammer.

Ifølge Jydske Vestkysten døde manden af røgforgiftning.

Det var en kvinde, der natten til tirsdag opdagede, at der var ild i bygningen. Hun tilkaldte brandvæsnet, og da de ankom til stedet, fik de sparket døren ind til en lejlighed, hvor manden, der nu er død, lå på gulvet.