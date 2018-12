En voldsom arbejdsulykke har kostet en person livet i Frederikshavn.

Der er tale om en russisk mand, der torsdag middag omkom efter at have pådraget sig kvæstelser i forbindelse med sit arbejde i Frederikshavn.

Den afdøde mand arbejdede på et skib i havnen i Frederikshavn, da han styrtede otte til ti meter ned.

Det skriver nordjyske.dk.

Manden blev efterfølgende bragt til sygehuset for at modtage behandling for sine skader.

Men få timer senere blev han erklæret død.

Arbejdstilsynet er orienteret om sagen, oplyser politiet til Nordjyske.dk.

Politiet undersøger torsdag eftermiddag de nærmere omstændigheder omkring ulykken.