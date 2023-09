Fredag morgen var en 54-årig mand ude for en alvorlig arbejdsulykke.

På Coloplasts fabrik ved Espergærde kom den 54-årige mand galt afsted, imens han udførte noget arbejde med en gaffeltruck. Politi og ambulance var hurtigt på stedet.

Mandens liv stod desværre ikke til at redde, oplyser Nordsjællands Politi, der tilføjer, at Arbejdstilsynet er orienteret om ulykken.

De pårørende er underrettet.

Hos Coloplast er man dybt påvirket af dødsfaldet, skriver Peter Mønster, der er pressechef ved Coloplast.

»Vi er naturligvis alle meget berørte af at have mistet en god kollega gennem 16 år. Vores fokus er lige nu på at støtte og hjælpe vores medarbejdere på fabrikken. Vores tanker og medfølelse går til familien og pårørende i denne svære tid, « skriver Peter Mønster i en SMS til B.T.

Hos Coloplast har man aktiveret kriseberedskabet, hvilket blandt andet omfatter krisepsykologer på arbejdspladsen. Al produktion er indstillet i dag og resten af weekenden, oplyses det yderligere.

Coloplast er også i tæt dialog med Arbejdstilsynet.