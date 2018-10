Opdateret: Manden, der tidligere mandag kom til skade i en arbejdsulykke i Glostrup vest for København, er nu afgået ved døden.

Det skriver Københavns Vestegns Politi på Twitter.

Politiet har for nuværende ikke flere oplysninger i sagen.

De oplyser, at det nu vil være en opgave for Arbejdstilsynet at kigge på, hvad der er sket.

I forbindelse med arbejdsulykken tidligere på dagen på Sportsvej i Glostrup, er den svært tilskadekomne 54 årige mand desværre afgået ved døden. De pårørende er underrettet. Arbejdstilsynet undersøger nu sagen og politiet kan ikke oplyse yderligere./ Vagtchefen — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) October 22, 2018

Artiklen herunder er, som den så ud tidligere på dagen:

»Vi er til stede på Sportsvej i Glostrup, hvor en mand er kommet alvorligt til skade. Han er kørt på Rigshospitalet med eskorte,« siger vagtchef Brian Holm, Københavns Vestegns Politi, til B.T.

Hvordan ulykken er sket, er endnu uvist. Det skal Arbejdstilsynet afdække nærmere.

Ifølge B.T.s oplysninger er manden faldet fem meter ned i en elevatorskakt i en etageejendom, hvor flere lejligheder er ved at blive renoveret i øjeblikket.

Politiet oplyser, at der er tale om en midaldrende mand. Hvor alvorligt, han er kommet til skade, vides endnu ikke.

B.T. har været i kontakt med Arbejdstilsynet, der ikke kommenterer på sagen, før den er undersøgt til bunds.