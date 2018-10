Ved du noget om sagen? Kontakt journalist Sebastian Bjerring Jensen på sebj@bt.dk.

Den mand, der tidligere tirsdag formiddag blev stukket med en kniv ved Søborg Torv, er afgået ved døden.

Det bekræfter Københavns Vestegns Politi over for B.T, men vil ikke komme nærmere mandens identitet.

Manden blev fundet i en opgang på Søborg Torv.

København Vestegns Politi er fortsat i gang på torvet og er i gang med at analysere en række tekniske spor fra gerningsstedet.

Det er endnu for tidligt at sige, hvad der er motivet bag drabet, men politiet vurderer for nuværende, at sagen ikke er banderelateret. For nuværende er der ingen mistænkte i sagen.

Øjenvidner på stedet fortalte tidligere til B.T., at hele Søborg Torv, der for tiden i forvejen er delvist spærret af på grund af et større brolægningsarbejde, var spærret helt af.

De tilstedeværende politifolk så tilsyneladende mest ud til at koncentrere sig om området omkring det lokale bageri Olivers, hvor de både spejdede mod de omkringliggende lejligheder og tilsyneladende også interesserede sig for kælderområderne under lejlighederne.

Samme politikreds efterforsker tirsdag et skyderi, som fandt sted i Brøndby Strand mandag aften, skriver nyhedsbureauet Ritzau.

Her blev en mand skudt to gange i overkroppen, mens han befandt sig i en parkeringskælder.

Det var mandag aften klokken 20.27, at der blev skudt i parkeringskælderen under Kisumparken 61 i Brøndby Strand. Her blev en 29-årig mand ramt to gange i overkroppen. Han meldes uden for livsfare.

Gerningsmændene er på fri fod. Ifølge den indledende efterforskning blev den 29-årige beskudt af i hvert fald to gerningsmænd iført hættetrøjer, men politiet vil ikke afvise, at flere gerningsmænd kan have deltaget.

B.T. følger sagen...