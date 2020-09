En 20-årig mand er død, efter at han tirsdag eftermiddag blev skudt i en frisørsalon på Mørkhøjvej i København.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

De pårørende er underrettet.

Politiet opfordrer vidner, der har set eller hørt noget i forbindelse med skudepisoden til at henvende sig på 114.

På Twitter skriver politiet følgende om den mulige gerningsmand.

Han beskrives søm værende en yngre mand, der er mørk i huden, iført mørkt tøj, spnikel af bygning og han havde medbagt en pose.

Han skulle være løbet fra gerningsstedet af Mørkhøjvej mod syd og videre ad Mulager.



Skyderiet skete omkring klokken 13.00 tirsdag.

Der er affyret flere skud, men jeg kan ikke sige, hvor mange det drejer sig om,« fortæller vicepolitiinspektør Knud Hvass, der er leder af afdelingen for organiseret kriminalitet ved Københavns Politi til Ritzau.

Han kan sidst på eftermiddagen ikke sige, om offeret blev ramt af et enkelt eller flere skud.

Efter skyderiet flygtede gerningsmanden til fods fra frisørsalonen.

- Men om han er flygtet videre i en bil eller på anden måde, ved jeg ikke, siger Knud Hvass, der endnu ikke har et brugbart signalement af gerningsmanden.

Om drabet på den 20-årige mand i frisørsalonen er sket som led i en bandekonflikt er dog uvist.

B.T talte tidligere tirsdag eftermiddag med rektoren på Nørre Gymnasium, der også er lokaliseret på Mørkhøjvej, og her havde flere af eleverne hørt skud, og set nogle løbe ud af salonen.

»Nogle elever sidder alene i et lokale med udsigt til frisørsalonen, da de har virtuel undervisning. De hører skud, og da de løber hen til vinduerne, ser de to løbe den ene vej, og tre der løber den anden vej. Eleverne er efterfølgende blevet afhørt af politiet, hvor jeg sad med som støtte,« siger skolens rektor, Jens Boe Nielsen, til B.T.

Efterfølgende gik eleverne tilbage til undervisning, hvor de havde deres sidste model fra 14.00-15.40.

Han fortæller også, at han efterfølgende har skrevet et brev ud til alle forældrene på skolen, og at han har tilkaldt en krisepsykolog, der kommer ud på skolen onsdag, hvis nogle af eleverne har brug for at tale med en om det.

B.T. følger sagen, og arbejder på at få en kommentar fra Københavns Politi.