To personer mistede livet på London Bridge i slutningen af november, da en mand angreb adskillige mennesker med en kniv på broen.

Nu taler den 38-årige mand, der lykkedes med at overmande den nu afdøde terrorist, 28-årige Usman Khan, med et våben, som de færreste nok ville have tænkt over at ty til.

Terrorristen begyndte angrebet, der fandt sted den 29. november, i Fishmongers Hall, hvor der blev afholdt en konference om rehabilitering af tidligere straffede. Bygningen ligger klos op ad London Bridge.

I Fishmongers Hall befandt 38-årige Darryn Frost sig sammen med sine kolleger, der som han arbejder med kommunikation i Det Britiske Justitsministerium.

Her hørte de pludseligt tumult et sted i bygningen, og Darryn Frost greb en narhvaltand, der hang på en af Fishmongers Halls vægge og løb i mod lydene.

Det fortæller Darryn Frost til BBC og forklarer, at da han kom hen til det sted, hvorfra han havde hørt tumult, stod der en mand og holdt terroristen fanget med en træstol. Sammen gik de to civile til angreb på Usman Khan.

»Han havde knive i begge hænder, og da han så narhvaltanden i min hånd, pegede han på sit mellemgulv. Han begyndte at tale til mig og indikerede, at han havde en bombe spændt fast om livet,« forklarer Darryn Frost til BBC.

Derefter gik det stærkt.

Manden med stolen kastede den efter terroristen - som i virkeligheden havde løjet om, at han havde et bombebælte på. Det viste sig nemlig senere at være bluf, men det var der ingen, der vidste på daværende tidspunkt.

Usman Khan begyndte herefter at løbe mod manden med stolen, mens han løftede to knive mod ham.

Darryn Frost skyndte sig at give sin narhvalstand til manden, mens han selv løb tilbage til det sted, hvorfra han fik tanden i første omgang.

Da han vendte tilbage, fandt han den første tand smadret på gulvet, mens de personer, der befandt sig i bygningen, var begyndt at flygte fra stedet.

Darryn Frost løb sammen med en flok af mennesker efter terroristen til London Bridge, hvor det lykkedes dem at overmande Usman Khan.

Her holdt han ham fast, mens han forsøgte at isolere terroristens knivblade og forhindre ham i at detonere det - heldigvis - falske bombebælte, indtil han blev revet væk af politiet, som derefter skød og dræbte Usman Khan.

To studerende ved Cambridge University blev dræbt i angrebet. De var selv mødt op til koferencen i Fishmongers Hall, som var arrangeret af universitetet. Om de to afdøde sagde Darryn Frost, at han er overbevist om, at:

»De repræsenterer alt, der er godt i verden. Jeg vil altid føle dyb sorg over ikke at have været i stand til at redde dem.«