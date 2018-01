En 25-årig mand, der tidligere er dømt for vold mod politiet, er fængslet for at bruge våben mod politimand.

København. I et forsøg på at undgå at blive anholdt sprøjtede en 25-årig mand mandag aften en politimand i ansigtet med peberspray.

Episoden udspillede sig ved Christiania, da politimanden ville tjekke manden, som netop havde forladt fristaden.

- Han sprøjter politiassistenten i ansigtet med en peberspray og forsøger at slippe væk på cykel, fortæller politikommissær Simon Hansen fra Københavns Politi.

Selv om han var ramt af peberspray i ansigtet, lykkedes det betjenten at få fat i den 25-årige, som ifølge politiet også prøvede at køre politimanden ned med sin cykel og slå ham med knytnæver.

Kort efter kom en af politimandens kolleger ham til undsætning, og de fik overmandet den anholdte.

Undervejs i forløbet kastede den 25-årige en taske fra sig. I den fandt politiet fem kilo hash, omkring 700 joints samt skunk og hasholie.

- I den seneste månedstid har vi oplevet en stigende tendens til, at personer, vi mistænker for hashhandel på Christiania, gør voldsom modstand og tager de her midler i brug, når vi vil anholde dem, siger Simon Hansen.

Den 25-årige, der i december blev dømt for vold mod politiet i forbindelse med fodbolduroligheder, blev i et grundlovsforhør tirsdag eftermiddag varetægtsfængslet i 13 dage.

I retsmødet nægtede han sig skyldig, men ville i øvrigt ikke udtale sig.

/ritzau/