En 36-årig mand har opbrugt politiets tålmodighed, og det får nu konsekvenser.

Tirsdag eftermiddag standsede politiet en personbil mellem Odsherred og Nykøbing Sjælland.

Bilen blev ført af den 36-årige mand, som i forvejen var kendt af politiet.

Manden havde intet gyldig kørekort og måtte derfor ikke køre bil.

Faktisk var det femte gang inden for tre år, at den 36-årige er blevet sigtet for kørsel uden førerret.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i deres døgnrapport.

Som konsekvens fik den 36-årige bilen beslaglagt med henblik på konfiskation.

Manden vil være sigtet i sagen, indtil den senere afgøres i retten, lyder det.

Kørsel uden førerret er da heller ikke nogen billig forseelse.

Bøden for at køre uden gyldigt kørekort er 7.000 kroner første gang og 8.500 kroner anden gang.

Hvis man bliver stoppet tre gange inden for tre år uden gyldigt kørekort, kan køretøjet konfiskeres.

Har man et gyldigt kørekort, men har glemt at medbringe det, koster det 1.000 kroner i bøde.