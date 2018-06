Tirsdag klokken 18.26 blev politiet kaldt ud til Aarhus V, hvor en ung mand var faldet ned fra en altan.

Aarhus. En 29-årig mand, der har været i kritisk tilstand efter et fald fra en altan i Aarhus V, er uden for livsfare.

Det oplyser Jakob Christiansen, der er kommunikationsrådgiver ved Østjyllands Politi.

- Vi har fået snakket med de personer, der var til stede i lejligheden, og vi kan konkludere, at der er tale om et uheld, hvor han får overbalance på en stol og falder ud over altanen, siger han.

Han slipper med livet i behold, men han har brækket ryggen.

Anmeldelsen tikkede ind tirsdag klokken 18.26.

Hændelsen skete på Peter Fabers Vej, der ligger omkring fem kilometer fra midtbyen i Aarhus.

/ritzau/