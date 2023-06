En mand er blevet sigtet for flere blufærdighedskrænkelser efter, at han mandag blottede sig overfor en kvinde og to børn i Nordenskov ved Varde.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på sin hjemmeside.

Politiet har en formodning om, at den sigtede også kan have udsat andre for noget lignende, og derfor opfordres man til at kontakte politiet, hvis man selv har været udsat for eller har været vidne til sådan en krænkelse.

Politiet kan kontaktes på 114.