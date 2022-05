En 28-årig mand, der søndag blev udsat for grov vold på et hotelværelse i Strandgade, er afgået ved døden.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

'Sagen efterforskes som en drabssag, og vi har ikke yderligere oplysninger på nuværende tidspunkt,' lyder det yderligere i tweetet.

Københavns Politi bekræftede mandag hændelsen til B.T.

Betjente, hundepatruljer og kriminalteknikere havde været inde på hotellet og ude omkring i forbindelse med noget politiarbejde.

»Vi fik allerede anmeldelsen klokken 12.50 søndag. Vi får at vide, at en mand er blevet fundet på et hotelværelse, efter at han har været udsat for vold. Han er blevet fundet på værelset og er i kritisk tilstand,« lød det mandag.

Politiet oplyste mandag, at der formentlig har været en sammenkomst mellem nogle unge på hotelværelset, hvor manden er blevet fundet.

Mandag var der ingen anholdte i sagen.

Det præcise tidspunkt for sammenkomsten og typen af vold, der er blevet udøvet, har politiet ikke villet fortælle.

Politiet har ikke yderligere oplysninger på nuværende tidspunkt.

B.T. følger sagen.