To mænd sigtes for forsøg på manddrab efter knivoverfald mandag aften, oplyser Fyns Politi.

To mænd er anholdt i en sag om knivstikkeri på åben gade i Odense mandag aften. Politiet mener, at mændene forsøgte at dræbe offeret.

I et grundlovsforhør ved Retten i Odense skal en dommer tirsdag eftermiddag afgøre, om der er grundlag for at varetægtsfængsle mændene.

Den ene er 40 år, mens den anden er 47 år, oplyser anklagemyndigheden ved Fyns Politi.

Knivoverfaldet skete på et fortov nær krydset Nyborgvej, Frederiksgade og Benediktsgade i Odense cirka klokken 21.30. Offeret blev stukket flere gange.

/ritzau/