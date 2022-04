En mand i Odense var taget i byen natten til søndag. Og her havde han efter eget udsagn lige fået drukket, så hatten passede.

Han besluttede sig derfor for at tage en taxa hjem. Men turen endte noget uheldigt for manden i taxaen.

Det fortæller Sunniva Pedersen-Reng, der er kommunikationskonsulent ved Fyns Politi, til B.T.

»Han fortæller efter eget udsagn, at han er fuld, og at han tror, at han sætter sig ind i en rigtig taxa. Men efter hans tur er der blevet stjålet penge fra hans pung, ligesom der er blevet hævet penge fra hans kort. Han er altså blevet snydt af den her taxa,« forklarer Sunniva Pedersen-Reng.

Politiet er lige nu i gang med at efterforske sagen og indhente overvågningsmateriale fra den hæveautomat, som mandens kort blev benyttet i.

Men i den forbindelse kommer Fyns Politi med en kraftig opfordring til andre.

»Vær nu opmærksom. Hvis du beslutter dig for at tage en taxa hjem, så er det virkelig vigtigt, at du er sikker på, at der er tale om en rigtig taxa. Ellers kan du risikere at blive snydt,« siger Sunniva Pedersen-Reng.

Manden blev snydt i pirattaxaen natten til søndag klokken 02:10.