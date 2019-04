Politiet var mandag massivt til stede på Holmegårdsvej i Kokkedal efter overfald med kniv.

En mand blev mandag eftermiddag angrebet med kniv i Kokkedal. Han blev snittet i ansigtet og er ikke i livsfare, oplyser Nordsjællands Politi.

Episoden har ikke forbindelse til drabet og drabsforsøgene i Rungsted, lyder det fra politiet.

Det var ifølge politiet i forbindelse med "noget tumult", at den 24-årige blev snittet med kniven. Det skete lidt efter klokken 17.

På grund af overfaldet rykkede flere betjente ud til Holmegårdsvej i Kokkedal.

Umiddelbart er der som nævnt ifølge politiets første melding ingen sammenhæng med det skyderi og de overfald, som fandt sted tidligt lørdag aften i Rungsted.

Sent mandag aften oplyser politiet, at man tidligere foretog anholdelser i sagen, men at de pågældende er blevet løsladt igen.

/ritzau/