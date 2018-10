På Glostrup Station havde en mand kontrovers med mænd, der muligvis samlede flasker.

København. En tidlig søndag morgen i september blev en midaldrende mand overfaldet på Glostrup Station og fik både hjernerystelse og flere brud.

Torsdag efterlyser politiet to personer og eventuelt andre, som overværede, hvad der skete 16. september ved syvtiden.

Offeret, en mand på cirka 50 år, blev slået bevidstløs og husker ikke selv meget. Da han vågnede, lå han ved foden af trappen i stationens østlige ende, oplyser Københavns Vestegns Politi.

Han mener, at han blev overfaldet af to mænd på cirka 45 år. De kan være østeuropæere og var muligvis ude for at samle flasker. Forinden havde de haft en kontrovers med voldsofferet.

Nu ønsker politiet at få kontakt med i hvert fald to andre personer, som opholdt sig på stationen med hver sin cykel.

Det er dels en spinkel kvinde med løstsiddende hår, der var iført sort jakke og sorte joggingbukser. Hendes cykel var forsynet med en kurv ved styret.

Og dels en mand med sort rygsæk og klædt i mørk jakke og sorte Hummel-bukser, oplyser politiet.

Offeret brækkede blandt andet næsen og et kraveben.

/ritzau/