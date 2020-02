En 50-årig mand er tiltalt for i efteråret 2018 at have dræbt Lars Halvor Hermansen. Sagen begynder tirsdag.

I løbet af otte til ni retsdage skal Retten i Helsingør finde frem til, om en 50-årig mand skal kendes skyldig i drabet på den 52-årige Lars Halvor Hermansen.

Den 50-årige er i sagen tiltalt i flere forhold. Ud over manddrab er han blandt andet anklaget for at have været i besiddelse af mindst 16 kilo amfetamin.

Anklageren i sagen, Margit Wegge, ønsker ikke at løfte sløret for, hvilke tekniske beviser der er i sagen.

De vil i stedet blive fremlagt i løbet af det første retsmøde tirsdag.

Ifølge anklageskriftet fandt drabet sted 18. september 2018.

Den tiltalte er anklaget for at have skudt Lars Halvor Hermansen med et haglgevær og derefter at have begravet liget under terrassen på en landejendom i Helsinge.

Det har ifølge anklagen fundet sted ved, at han først anbragte liget i et tømt vandbassin på ejendommens terrasse, hvorefter han skulle have rullet det ind i en bassindug.

Yderligere har han angiveligt placeret en madras ovenpå. Herefter er der blevet fyldt jord på og støbt et lag af beton.

Til sidst anlagde han et bålsted over den placering, hvor liget var begravet, lyder anklagen.

Politiet formåede dog 28. oktober 2018 at finde frem til liget på stedet, hvor det lå begravet.

Ti dage inden det makabre fund var tiltalte blevet varetægtsfængslet og sigtet for drabet.

Politiet fandt også et haglgevær i en skovtykning tæt på landejendommen. Ifølge Ekstra Bladet er der formentlig tale om, at dette er gerningsvåbnet i sagen.

Hvordan relationen mellem tiltalte og dræbte egentlig hang sammen forventes at blive udfoldet i løbet af retssagen.

Det har tidligere vist sig, at en voldsom strid om amfetamin mellem de to kan have ført til drabet.

Ifølge anklager Margit Wegge vil der efter planen falde dom i sagen 20. marts.

