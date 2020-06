Under en Stram Kurs-demonstration truede en 52-årig mand med en kniv. Politiet sigter ham for drabsforsøg.

Østjyllands Politi sigter en 52-årig mand for drabsforsøg i forbindelse med en Stram Kurs-demonstration i Gellerupparken i Aarhus fredag.

Her blev manden skudt af politiet, da han truede med en kniv og ikke adlød politiets ordrer om at lægge våbnet fra sig.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Manden er anholdt og vil blive fremstillet i grundlovsforhør lørdag klokken 14.

Det samme vil en 40-årig mand, der sigtes for medvirken til drabsforsøg. Det vides ikke, hvordan han har været involveret i episoden i Gellerupparken.

- Vores efterforskning ledte os sidst på aftenen på sporet af den 40-årige, som vi mistænker for at have spillet en rolle i forbindelse med episoden fredag, siger politiinspektør Michael Kjeldgaard i pressemeddelelsen.

- Af hensyn til den igangværende efterforskning ønsker vi lige nu ikke at oplyse yderligere, men der er tale om en alvorlig sag.

- Vi er fortsat på et tidligt tidspunkt i vores efterforskning, hvilket betyder, at vi endnu ikke har det fulde billede af sagen, fortsætter han.

Politiets skud ramte den 52-årige mand i benet.

Han blev efterfølgende bragt til behandling på sygehuset, og det vurderes, at han vil være i stand til at møde op til grundlovsforhøret i Retten i Aarhus.

Anklagemyndigheden vil anmode om, at retsmødet holdes bag dobbeltlukkede døre. Hvis dommeren efterkommer ønsket, vil journalister og andre udenforstående ikke få mulighed for at overvære grundlovsforhøret.

Det er uvist, om den 52-årig har fortalt, hvorfor han medbragte en kniv ved demonstrationen. Ingen blev ramt af knivstik. Heller ikke Rasmus Paludan, der som leder af Stram Kurs stod i spidsen for fredagens demonstration.

I kølvandet på skudepisoden opstod der uroligheder, hvor maskerede personer blandt andet kastede sten efter politiet.

Og natten til lørdag blev flere containere sat i brand i Gellerupparken.

/ritzau/