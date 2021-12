Mandag fik Østjyllands Politi en anmeldelse fra en kvinde, der var blevet udsat for vold.

Volden var sket efter uoverensstemmelser omkring parkering ved Telefonsmøgen i Aarhus.

Kvinden har forklaret til politiet, at hun var sent på den og ikke kunne finde en parkeringsplads. Derfor valgte hun at parkere på en plads forbeholdt elbiler.

Det fik tilsyneladende en mand op i det røde felt. Han kom nemlig kørende i det samme og tog kontakt til kvinden, da hun var i færd med at parkere.

Manden rullede vinduet ned og sagde, at det var dårlig stil at parkere på en elbilsparkering. Kvinden oplevede manden som ubehøvlet og bad ham blande sig udenom.

Herefter forlod manden stedet, men det var kun for en kort stund.

Han vendte nemlig tilbage og tog kontakt til kvinden igen, da hun var i færd med at betale for sin parkering.

Igen bad kvinden ham blande sig udenom og forlade stedet. Det fik ifølge kvinden manden til at skubbe hende i brystet flere gange, så hun mistede balancen.

Herefter sparkede han ud efter den 47-årige kvinde og ramte hende med flere spark på skinnebenene, afslutningsvis spyttede han hende i hovedet.

En anden kvinde blev opmærksom på, hvad der foregik, og hun råbte ad manden. Den 47-årige kvinde gik hen til den anden kvinde og bad hende kontakte politiet.

Manden fulgte efter og råbte ukvemsord efter begge kvinder, herefter forlod han stedet og gik i retning af Spejder Sport.

Manden beskrives som:

Dansk af udseende

60-65 år

170-175 cm høj

Fedladen

Lys i huden

Kronraget/skaldet og med skægstubbe

Var iført en sort jakke, jeans og røde sko

Medbragte en sort computertaske

Østjyllands Politi vil gerne høre fra borgere, der kan have set episoden og eventuelt kan bidrage med oplysninger om, hvem manden er. Politiet kan kontaktes på telefon 114.