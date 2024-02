Hun var blevet blændet af solen.

Det var den forklaring, en kvinde onsdag afgav, efter hun var blevet identificeret som den bilist, der havde påkørt en mand, som havde været ved at krydse et fodgængerfelt.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i sin døgnrapport.

Hændelsen udspillede sig onsdag formiddag omkring Jernbaneplads i Holbæk.

Der var en fodgænger, en lokal mand på 48 år, lige trådt ud på et fodgængerfelt, da han blev påkørt af en personbil.

Det førte til, at manden væltede omkuld, oplyser politiet, som fik anmeldelsen om sagen klokken 10.25.

»Bilisten fortsatte sin kørsel væk fra stedet efter påkørslen uden at give sig til kende,« oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Dog lykkedes det via videoovervågning fra stationsområdet at identificere bilen, der påkørte manden – og derefter fik man telefonisk kontakt til føreren, som viste sig at være en 64-årig kvinde fra Mørkøv.

Da hun efterfølgende blev afhørt, forklarede hun, at hun var blevet blændet af solen.

»Og at hun ikke havde bemærket, at hun havde påkørt en person,« oplyser politiet, som indtil videre har optaget en rapport om hændelsen.

Manden pådrog sig lettere skader i forbindelse med påkørslen.