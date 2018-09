Fredag aften blev en 32-årig mand lænset for 40.000 kr. efter at have sat sig ind i en pirattaxi i Aarhus. Nu advarer Østjylllands Politi mod de falske taxier, som bevidst går efter deltagerne i Aarhus Festuge.

»Det kan ende rigtig galt, hvis man kører med nogen, man ikke kender. Vi har tidligere set, at borgere er blevet overfaldet under en tur i en pirattaxa eller truet til at udlevere sine værdier. Det er ikke risikoen værd,« siger vicepolitiinspektør Gert Bisgaard til Århus Stiftstidende.

Som så mange andre satte den 32-årige mand sig ind i en taxi efter en bytur.

Men det var ikke en almindelig taxi, han havde prejet på Frederiks Allé i det centrale Aarhus.

Det var i stedet en pirattaxi, og den 32-årige har i sin anmeldelse forklaret, at han satte sig ind i en bil med to mænd, der senere truede ham til at taste pinkoden til sit hævekort i noget, han troede var en dankortterminal.

Først dagen efter opdagede manden, at han manglede sit hævekort - og 40.000 kroner på kontoen.

Også en 28-årig mand fik stjålet sit dankort i en pirattaxi i weekenden, oplyser Østjyllands Politi.

Det er desværre ikke et nyt fænomen. Ifølge politiet har pirattaxier i årevis gået efter danskere, der er i byen under Aarhus Festuge, og gerne vil køres hjem ud på de sene nattetimer.

Politiet anbefaler, at du sikrer dig, at det er en autoriseret taxa, før du sætter dig til rette på bagsædet. Er du det mindste i tvivl, så lad være med at tage turen.

Ser du en pirattaxi på gaderne i Aarhus, bør du ringe til politiet på 114, fortæller vicepolitiinspektør Gert Bisgaard.