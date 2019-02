En 45-årig mand fra Fredericia fik muligvis et kraftigt stød under arbejde ved elskab.

Sammen med en læge forsøger politiet at fastslå den præcise årsag til, at en 45-årig mand døde nær et elskab i Karlslunde ved Greve tirsdag formiddag.

Det var en kvinde, som opdagede manden ligge ved et arbejdskøretøj, oplyser politiet.

Nu undersøges det, om der er sket en arbejdsulykke, eller om døden skyldes en sygdom. Muligvis fik han et kraftigt stød.

Den afdøde er fra Fredericia, og hans pårørende er blevet underrettet, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i sin døgnrapport onsdag.

Såvel Arbejdstilsynet som elselskabet og en antennedistributør rykkede ud til Strandgårdsvej tirsdag formiddag i forbindelse med sagen.

/ritzau/