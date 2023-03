Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Søndag morgen blev en livsløs mand fundet i vandet i den ydre del af Hvidovre Havn for enden af Strandhavevej.

Manden blev efterfølgende erklæret død – og nu har politiet nyt i sagen.

Manden, der blev fundet lidt over klokken 8 søndag morgen, er blevet identificeret.

Der er tale om en 59-årig mand fra Hvidovre.

Et stort område omkring havnen i Hvidovre blev spærret af søndag morgen. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Et stort område omkring havnen i Hvidovre blev spærret af søndag morgen. Foto: Presse-fotos.dk

De pårørende er underrettet.

Københavns Vestegns Politi efterforsker stadig sagen og kommer i den forbindelse med en opfordring til borgerne.

»Vi hører gerne fra vidner, som måtte have set nu afdøde ved havnen sent lørdag aften eller i løbet af natten frem til søndag morgen,« siger politikommissær Ole Nielsen i en pressemeddelelse

Derfor deler politiet også et signalement af den afdøde:

Afdøde er en dansk mand på 59 år og fra lokalområdet.

Han er 182 cm høj, almindeligt bygget med kortklippet gråligt hår og et velplejet kort gråt fuldskæg.

Han var iført en blå T-shirt fra fodboldklubben HIF med et tydeligt Yankie bar-logo, blå cowboybukser og brune Puma-sko.

Den afdøde er sidst set lørdag aften ved 22-tiden på Strandhavevej – ikke langt fra havnen.

Hans mobiltelefon er efterfølgende fundet i Lodsparken, som er et grønt område i tilknytning til havnen.

Ole Nielsen fortæller, at det stadig er for tidligt at udtale sig om årsagen til dødsfaldet.