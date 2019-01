En 69-årig mand blev i 2016 aflyttet af sin nabo, uden han vidste det. Naboen mistænkte ham for at skjule Emilie Meng i sit hjem og er nu tiltalt for at have foretaget aflytningerne ulovligt.

Og manden bor altså stadig i Korsør side om side med personen, der forsøgte at få folk til at tro, han var indblandet i et mord.

»Inden aflytningen havde jeg kun boet der to år. Vi havde selvfølgelig snakket henover hækken, men bortset fra det kendte vi ikke hinanden. Men til gengæld snakker vi ikke henover hækken mere,« fortæller den 69-årige til B.T.

Den 69-årige pensionist gennemlevede nemlig det, han selv beskriver som et mareridt tilbage i 2016, da politiet ransagede hans hus fem gange, fordi de mistænkte, han skjulte den dengang forsvundne 17-årige Emilie Meng.

Mindehøjtidelighed i Korsør andenjuledag d. 26. december 2016 for den 17-årige Emilie Meng, der har været forsvundet siden juli i år og blev fundet død i en sø ved Borup på Sjælland 24. december. På et pressemøde om aftenen 25. december oplyste Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, at teenagepigen har været udsat for en forbrydelse. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Scanpix 2016) Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Mindehøjtidelighed i Korsør andenjuledag d. 26. december 2016 for den 17-årige Emilie Meng, der har været forsvundet siden juli i år og blev fundet død i en sø ved Borup på Sjælland 24. december. På et pressemøde om aftenen 25. december oplyste Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, at teenagepigen har været udsat for en forbrydelse. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Scanpix 2016) Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Grunden til, politiet ifølge ham ransagede hans hjem, var altså naboens mistanke og hemmelige aflytninger af hans private bolig. De aflytninger, som naboen nu er tiltalt for at have foretaget.

Og det er ikke for tidligt, den tiltale kommer, siger manden, der bad politiet genoptage sagen i maj.

»Det er fuldstændig vanvittigt, når man tænker på, de har haft alt bevismaterialet i hånden. De havde selv taget billeder af murstenene med aflytningsapparterne,« fortæller han.

Ifølge anklageskriftet fremgår det, at naboen borede flere huller i muren ind til den 69-åriges hus og satte aflytningsudstyr op heri.

Foto: Thomas Freitag Vis mere Foto: Thomas Freitag

Et menneske, han stadig bor lige ved siden af i dag. Men selvom han lever med naboskabet, gør det ham utryg.

»Selvfølgelig er det et kæmpe problem, for jeg ved ikke, om vedkommende stadig gør det,« siger han og uddyber:

»Én ting er, vedkommende får besked på at lukke de huller igen, men ingen kontrollerer, om det er gjort. Kommunens tekniske afdeling tjekker ikke sådan noget. De tror bare på, hvad folk siger. Så det må jeg også bare tro på. Men det er utrygt, det må man sige.«

Han fortæller, at naboen påstod at have hørt lyde, hvor en person skulle have råbt om hjælp inde fra hans hus.

Den 24. december 2016 blev den 17-årige Emilie Meng, der har været forsvundet siden juli i år, fundet død i en sø ved Borup på Sjælland. På et pressemøde den 25. december oplyste Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, at Emilie har været udsat for en forbrydelse. Foto: et lys og en lille blomst ved EB's forside på Korsør station, hvor Emilie forsvandt fra i juli måned. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Den 24. december 2016 blev den 17-årige Emilie Meng, der har været forsvundet siden juli i år, fundet død i en sø ved Borup på Sjælland. På et pressemøde den 25. december oplyste Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, at Emilie har været udsat for en forbrydelse. Foto: et lys og en lille blomst ved EB's forside på Korsør station, hvor Emilie forsvandt fra i juli måned. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Lyde, han ikke forstår, hvordan naboen kan have hørt. Ligesom han fortæller, at de ifølge ham 16 timers aflytningsbånd ikke indeholdt andet end vejstøj.

Selvom det er utrygt at bo ved siden af en nabo, man ikke kan stole på, har han ikke umiddelbart i sinde at finde et nyt sted bo. Det bliver i hvert fald ikke med hans gode vilje.

»Nu må vi jo se, hvordan dommen falder ud, og se hvordan min nabo ter sig efter det. På nuværende tidspunkt har jeg ikke nogle planer om at flytte. Det mareridt, jeg har været udsat for, forsvinder ikke, fordi jeg flytter,« siger han.

Han ved endnu ikke, hvornår sagen skal for retten, men håber og regner stærkt med en dom.

»Jeg synes jo, retssikkerheden skrider totalt, hvis der ikke kommer en dom, der siger det her ulovligt. Det er helt klart. Ellers ville enhver kunne begynde at aflytte deres naboer, som det passer dem.«

I Retten i Næstved har han fået 6.000 kroner i erstatning for de fem uberettigede ransagninger - 1.200 kroner per gang.

Men Østre Landsret gav ham en forhøjet erstatning på 2.400 kroner for den femte ransagning.

Ved den femte ransagning borede eksperter huller i vægge, gulv og sokkel og brugte kameraer og sensorer for at lede efter skjulte rum.