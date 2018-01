En 38-årige mand er lørdag eftermiddag blevet lagt i respirator efter at være blevet udsat for et voldsomt overfald på en villavej i Svendborg tidligere på dagen. Politiet er rystet over overfaldet.

»Det er meget alvorligt. Det er fuldstændig meningsløst. Det er umotiveret. Det er vanvittigt«.

Sådan lyder det fra vagtchef ved Fyns Politi Steen Nyland, efter at en 38-årig mand lørdag middag blev overfaldet på en villavej i Svendborg og tæsket så brutalt, at han har fået alvorlige skader.

Overfaldet skete omkring klokken 12.30 på Caroline Amalie Vej i Indre Svendborg lige ved Mariasøstrenes Børnehus.

Pludseligt og tilsyneladende helt umotiveret blev den 38-årige slået ned af en jævnaldrende mand. Manden blev slået bevidstløs og efterladt på fortovet.

»Vi har en lokal mand lokal, der tilsyneladende er ophidset over et eller andet, som han ikke ved hvad er. Han møder så en anden mand på gaden, og så går han - tilsyneladende helt umotiveret - over og slår ham ned,« fortæller Steen Nyland.

Nogle vidner overværede episoden på afstand og gik efterfølgende over for at hjælpe.

»De ringer efter os, og patruljen kommer derned og ronderer i området og får forholdsvis hurtigt fat i en, der passer til signalementet,« fortæller vagtchefen.

Da politiet får fat i den formodede gerningsmand, begynder han selv at tale om episoden, og politiet anholder ham.

Den 38-årige mand er så slemt tilskadekommen efter overfaldet, at han bliver bragt til Odense Universitetshospital, hvor han bliver lagt i respirator. Vagtchefen ved ikke, om manden fortsat ligger i respirator, da BT taler med ham lørdag klokken 17.40, men han oplyser, at den 38-årige har fået alvorlige skader:

»Han ligger ude på sygehuset med blødninger i hjernen,« siger Steen Nyland.

Den formodede gerningsmand har ikke kunnet forklare politiet, hvad motivet for overfaldet var. Ifølge politiet var der tilsyneladende ikke noget motiv.

»Der er intet, der tyder på, at de to mænd har kendt hinanden, eller at der har været noget forudgående opgør mellem dem,« siger vagtchefen, der også kan oplyse, at inden af de to mænd bor på den gade, hvor overfaldet skete.

Politiet ved ikke med sikkerhed, hvordan den 38-årige blev slået, men det formodes, at gerningsmanden brugte sine hænder til at slå med.

Politiet vil meget gerne høre fra andre vidner, der har overværet opgøret, eller som eventuelt ved noget andet om sagen. Kender du til sagen, kan du kontakte Fyns Politi på telefon 118.

Den formodede gerningsmand vil blive fremstillet i grundlovsforhør søndag.