Politiet har kun et sparsomt signalement af cyklende gramser og håber på hjælp fra vidner.

Fyns Politi søger vidner til en episode i Odense, hvor en mand søndag morgen ad to omgange cyklede efter en 21-årig kvinde og befamlede hende.

Det foregik omkring klokken 04 søndag morgen, fortæller efterforskningsleder Finn Wegner fra Fyns Politi.

- Hun råber op, da det sker, og vi håber, at der er nogen, som har bemærket det, og som kan hjælpe med at give et signalement af manden, siger efterforskningslederen.

Kvinden kom cyklende ad Hjallesevej, og da hun holdt stille i krydset ved Rosengårdsvej befølte manden hende på bagdelen.

Han fulgte derefter efter kvinden ad Rosengårdsvej og lidt derfra - ved Moltkesvej ved Munkebjergskolen - befamlede han hende igen på bagdelen og andre steder på kroppen.

- Vi har kun et sparsomt signalement af ham, nemlig at han bar cykelhjelm, og at han er over 168 centimeter høj, fortæller Finn Wegener.

Politiet efterforsker sagen som en overtrædelse af straffelovens paragraf om blufærdighedskrænkelse.

/ritzau/