Det er ikke lang tid siden, at nattelivets restriktioner blev ophævet, og unge og gamle igen begyndte at kunne feste på diskoteker.

Natten til søndag måtte Fyns Politi dog pålægge en diskotekgæst en ekstra hård restriktion, efter de kropvisiterede ham.

»Klokken 4.42 får vi en anmeldelse fra Boogie, der gerne vil have hjælp til at smide en mand ud,« siger vagtchef ved Fyns Politi, Hans Jørgen Larsen, til B.T.

»Han ter sig og udviser aggressiv opførsel over for personalet,« tilføjer han.

Kort tid efter får politiet fat i gerningsmanden, der er en 28-årig mand fra Børkop.

»Vi konstaterer hurtigt, at han er i besiddelse af en kniv, der er ulovlig.«

Hvorfor den 28-årige mand havde en kniv med på diskotek, kan vagtchefen ikke sige noget om, men sikkert er det, at han ikke får lov til at danse igen på Boogies i nærmere fremtid.

»Når man udviser den slags adfærd og begår overtrædelse af våbenloven, så har man udvist en vilje til ikke at opføre sig ordentligt, og så kan vi udstede forbud,« siger vagtchefen, der fortæller, at manden har fået forbud mod at komme på diskoteket i de næste to år.