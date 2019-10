Under en gåtur i Randers blev en 24-årig mand mødt af to mænd, han ikke kendte.

'Nu har vi dig, Mikkel,' sagde en af dem og derefter gik de til angreb på offeret - som ikke hedder Mikkel.

Den 24-årige blev slået i baghovedet, så han røg ned på asfalten og blev efterfølgende slået adskillige gange med trækøller og sparket af de to gerningsmænd.

Nu efterlyser Østjyllands Politi vidner til det voldelige overfald, som fandt sted ved busstoppestedet på Nyvangsvej i Randers NV tirsdag den 1. oktober omkring klokken 23.

Den 24-årige, som stammer fra Horsens, gik en tur under et besøg hos en ven i Randers, da overfaldet skete.

Den ene af to gerningsmænd greb fat i hans skulder, og da den 24-årige spurgte, hvad de havde gang i, eskalerede situationen voldsomt.

Den anden gerningsmand slog offeret i baghovedet, hvorefter de begge gik til angreb på den 24-årige med trækøller.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Mens mændene slog og sparkede løs på den 24-årige, råbte de, at han skulle svare på deres opkald og beskeder. Offerets forsøg på at forklare gerningsmændene, at han ikke anede, hvad de snakkede om, eller hvem de var, prellede af.

Til sidste stak gerningsmændene af og løb ad Nyvangsvej i retning mod busstoppestedet.

Den 24-årige kom på benene og gik tilbage til sin vens lejlighed, hvorefter han kørte på skadestuen.

De to gerningsmænd er stadig på fri fod.

Østjyllands Politi vil derfor gerne i kontakt med vidner til overfaldet eller andre personer, som kan have set de to personer ved gerningsstedet umiddelbart før eller efter overfaldet.

Beskrivelse af de to gerningsmænd:

Gerningsmand A:

Mand

Dansk af udseende

20-25 år gammel

185-190 cm høj

Muskuløs af kropsbygning

Lys i huden

Havde stretch-øreringe i begge ører

Talte dansk

Var iført en mørk trøje, mørke cowboybukser og en rød kasket hvorpå der var skrevet 'NY' foran med sølv eller hvid skrift

Gerningsmand B:

Mand

Dansk af udseende

Ca. 30 år

Ca. 180 cm høj

Kraftigt af kropsbygning

Lys i huden

Havde mørkt, kort skæg og en bred næse

Talte dansk

Var iført en mørk hættetrøje med lommer ved maven, mørke cowboybukser og en mørk kasket

Har du oplysninger i sagen, skal du kontakte Østjyllands Politi på telefon 114.