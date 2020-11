Østjyllands Politi har sat en bilinspektør til at undersøge dødsulykke i Hammel, da 64-årig blev kørt ned.

En 64-årig mand mistede livet mandag aften, da hans bekendte i en bil i Hammel bakkede ind i ham.

Det oplyser Østjyllands Politi til Ekstra Bladet tirsdag om ulykken, der skete lidt før klokken 19.

Mændene var sammen i bilen kørt til Kappelsdal i Hammel. Ved rattet sad en 69-årig mand. Da bilen var kørt ind i indkørslen til den 64-åriges hus, og da kammeraten var steget ud, bakkede han ud. Men ulykkeligvis befandt den 64-årige sig bag bilen.

- Han bliver ramt og falder så uheldigt, at han bliver mast af bilen, fortæller pressemedarbejder Janni Lundager fra Østjyllands Politi til eb.dk.

Manden ved rattet troede, at den anden var gået væk fra bilen og ind i sit hus.

Da han opdagede, hvad der var sket med den 64-årige, steg han straks ud af bilen og forsøgte at redde kammeratens liv, skriver eb.dk.

Manden blev erklæret død på stedet.

Mandag aften oplyste politiet til Ritzau om ulykken, at en fodgænger var blevet dræbt. Desuden var en bilinspektør rykket ud for at undersøge ulykkens forløb nærmere, blev det oplyst.

/ritzau/