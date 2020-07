Bagmand fik straksdom for hvidvask af 353 millioner kroner. Men i svindelsagen Operation Greed gik han fri.

En omfattende sag om hvidvask blev ekspederet i et usædvanligt tempo, da fire mistænkte mænd blev anholdt i forsommeren.

Først tilstod to af de anholdte, at de havde været involveret i hvidvask af 353 millioner kroner. En måned senere fulgte yderligere to mænd - sagens bagmænd - trop og erkendte deres skyld.

Tilståelserne udløste straksdomme til de fire involverede på mellem to et halvt og seks års fængsel i Københavns Byret.

Den ene af sagens bagmænd - 34-årige Kemal Catagay Karaman - fik seks års fængsel.

Han har også tidligere været i politiets søgelys i en omfattende sag om hvidvask. Det skriver Ekstra Bladet.

Det drejer sig om den såkaldte Operation Greed.

Her er 17 mænd og tre firmaer tiltalt for hvidvask af 530 millioner kroner og snyd med A-skat, moms og arbejdsmarkedsbidrag for 297 millioner kroner.

Ifølge Ekstra Bladet har to virksomheder tilhørende Kemal Catagay Karaman overført samlet 11 millioner kroner til centrale selskaber i svindelsagen.

Alligevel er han ikke blevet tiltalt i sagen.

Avisen har fundet hans virksomheder på en liste, som TV2 i november 2019 offentliggjorde over 103 virksomheder, der ifølge politiet har overført penge til selskaberne i Operation Greed.

Retssagen om Operation Greed begyndte i december 2018 og verserer stadig. Efter planen afsluttes den i januar 2021.

Under et retsmøde i sagen, som Ritzau dækkede i januar 2019, fortalte specialanklager Maria Cingari, at man havde valgt ikke at rejse tiltale mod samtlige involverede i det enorme kompleks.

- Forklaringen er ressourcer. Så skulle vi sidde med omkring 1000 tiltalte, og det kan vi på ingen måde håndtere, sagde hun.

Virksomhederne, der overførte penge til selskaberne i Operation Greed, omtales som A-selskaber.

Deres antal anslås til at være mellem 800 og 1000.

