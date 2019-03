Søndag eftermiddag blev Østjyllands Politi kaldt ud til en anmeldelse om en skudsåret mand. Da de kom frem, viste situationen sig dog at være en helt anden.

Det var en 36-årig mand, der ringede ind med anmeldelsen.

Han fortalte, at han kørte rundt i nærheden af den østjyske by Ulstrup med en ven, der var blevet skudt i maven.

Østjyllands Politi oplyser i en pressemeddelelse, at de kørte talstærkt ud til stedet, men da de nåede frem, viste det sig, at der ikke var hold i anmeldelsen.

En narkotest af den 36-årige mand, der sad bag rettet, viste at han var påvirket af narko.

I bilen sad der ikke en anden mand med et skudsår i maven.

Til gengæld sad der to små børn på bagsædet, der viste sig at være børn af den narkopåvirkede mand.

En patrulje kørte børnene hjem til deres mor, og de sociale myndigheder blev underrettet.

Den 36-årige mand erkendte over for politiet, at scenariet med den skudsårede mand var opstået i hans hoved.

Han blev anholdt og sigtet for narkokørsel.

Efter anholdelsen lod han sig frivilligt indlægge på psykiatrisk afdeling.

Østjyllands Politi oplyser, at det på nuværende tidspunkt ikke har yderligere kommentarer.