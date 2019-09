En 26-årig mand fra Hjelmrode i Aabenraa Kommune er tilsyneladende blevet bidt af et ulvelignende dyr, som har resulteret i rifter på læggen.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi, som tirsdag aften klokken 21.49 fik anmeldelse fra manden, i en pressemeddelelse.

Angrebet skete nær den 26-åriges have.

Han var gået ud i området for at se, hvad der var sket, efter at hans hund var blevet skræmt.

Her stødte den 26-årige på dyret, der bed manden kortvarigt i buksebenet. Han sparkede derefter dyret, der løb fra stedet.

Dyret beskrives som ulvelignende, cirka 70 - 80 centimeter høj, og det havde en grå/hvid farve og et stort hoved.

Politiet har taget DNA-prøver fra rifterne i læggen, som skal afdække, hvorvidt der har været tale om en ulv, en hund eller et andet dyr.

Hvis nogen har kendskab til, at der har været en større hund løs i området onsdag aften, skal man ringe til politiet på 1-1-4.