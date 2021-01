En 41-årig er tiltalt for at hjælpe en psykisk syg mand med et drabsforsøg på partistifter Rasmus Paludan.

Det vrimler fredag med politibetjente ved den midlertidige retsbygning på Paludan Müllers Vej i Aarhus op til en retssag, hvor to mænd er tiltalt for at have planlagt og forsøgt at dræbe Stram Kurs-stifteren, Rasmus Paludan.

Det er politiets opfattelse, at det var en 41-årig mand, der var dukkefører, da en 53-årig mand på grundlovsdag sidste år brød igennem politiets afspærring ved en Stram Kurs-demonstration med en kniv.

Den 53-årige er varetægtsfængslet i surrogat på en lukket psykiatrisk afdeling og altså ikke i et almindeligt arresthus.

Den 41-årige sidder varetægtsfængslet op til retssagen.

Hændelsen fandt sted ved en Stram Kurs-demonstration på grundlovsdag nær Gellerupparken lidt uden for Aarhus.

Ifølge anklageskriftet brød den 53-årige mand igennem politiets afspærring på stedet og løb frem mod Rasmus Paludan med kniven i hånden.

På en video fra demonstrationen offentliggjort af B.T. kan man se manden iført et hvidt jakkesæt med røde strømper og en rød skjorte. I videoen er han omringet af politibetjente, der råbte, at han skal lægge kniven fra sig.

Manden parerede dog ikke ordre, og en betjent måtte ty til pistolen. Efter et skud i låret formåede politiet at anholde manden.

Men ifølge anklageskriftet var den 53-årige altså ikke alene om gerningen.

Det er politiets opfattelse, at manden har handlet på instruks fra en anden person - den 41-årige mand.

Denne mand skulle have vist den 53-årige en video af Rasmus Paludan, hvorefter han menes at have givet ham en kniv med et cirka 12 centimeter langt blad og instrueret ham i at stikke partistifteren med den.

Begge mænd er ud over drabsforsøget og medvirken hertil tiltalt for at true politibetjente og politiassistenter, der var til stede til demonstrationen. De er desuden tiltalt for ulovlig besiddelse af kniven.

Demonstrationen i Aarhus-bydelen medførte uroligheder med ildspåsættelser og stenkast de efterfølgende dage.

Rasmus Paludan har lavet adskillige demonstrationer i områder med mange borgere med indvandrerbaggrund. Gentagne gange har den omstridte politiker sat ild til et eksemplar af Koranen.

/ritzau/