Torsdag formiddag måtte Midt-. og Vestsjællands Politi rykke ud til en usædvanlig - men alvorlig anmeldelse.

En mand havde på åben gade virket truende - mens han stod og viftede med et sværd.

Politiet tog ingen chancer og rykkede massivt ud til Kirke-Såby vest for Roskilde, hvor manden havde skabt utryghed blandt andre borgere med sin opførsel.

Da betjentene ankom, var manden ikke længere på gaden, men kort efter fandt de ham - og sværdet.

Den 58-årige mand blev anholdt på sin bopæl i Kirke-Såby. I politiets døgnrapport beskrives manden som 'truende og vred i sin adfærd'.

På bopælen fandt betjentene også et sværd, der passede til anmelderens beskrivelse.

'Manden blev sigtet for trusler på livet og for overtrædelse af våbenloven ved at tage sværdet med på gaden uden at have et anerkendelsesværdigt formål herfor,' skriver Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten.

Efter afhøringen på politistationen blev den 58-årige løsladt. Han er dog fortsat sigtet for begge forhold.