En ung mand blev natten til onsdag anholdt for at have slået og sparket en 15-årig pige.

Den 15-årige pige var sammen med en 13-årig veninde stukket af fra deres opholdssted.

Sammen tog de i byen i Aarhus, hvor de mødte to 20-årige mænd, som de senere tog hjem sammen med. Men da de to mænd ifølge pigerne pludselig blev nærgående, ændrede stemningen sig.

'Da de to piger ville gå fra stedet, opstod der nogle uoverensstemmelser, og den ene mand slog ifølge pigerne den 15-årige hårdt i numsen med flad hånd og sparkede hende efterfølgende i ryggen,' skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Efterfølgende søgte pigerne tilflugt på en adresse i nærheden, hvorfra de kontaktede politiet.

En patrulje blev sendt til stedet, hvor den 20-årige mand fortsat opholdt sig.

Her blev han anholdt og sigtet for vold mod den unge pige.

De to piger blev ifølge politiet kørt retur til opholdsstedet efterfølgende.