En 45-årig mand er havnet i politiets søgelys – mistænkt for at fremsætte alvorlige trusler mod rådhus.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

15. oktober sidste år rettede den 45-årige mand angiveligt henvendelse til politiet og sagde, at en navngiven person ville begå et væbnet overfald mod Gladsaxe Rådhus ved anvendelse af skydevåben og håndgranater.

Det resulterede i, at rådhuset blev evakueret.

Samtidig blev den navngivne person, som mistanken var rettet mod, anholdt.

Det viste sig dog, at han ikke havde noget med sagen at gøre.

Nu har efterforskningen ført til, at den 45-årige i stedet er blevet anholdt. Han er sigtet for trusler og falsk anklage efter straffelovens §§ 266 og 164.

»Den anholdte er sigtet for med forsæt at forsøge at få en uskyldig retsforfulgt. Både det og det, han er mistænkt for at satte i gang, er meget alvorligt,« siger politikommissær Ole Nielsen.

Københavns Vestegns Politi oplyser til B.T., at den 45-årige er blevet løsladt efter anholdelse.